زي النهاردة بتاريخ 2-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 2-7-2018





أحـــــــــداث





1777 - منع الاستعباد والرق في ولاية فيرمونت الأمريكية، لتصبح أول ولاية تمنعه على أراضيها.





1819 - بريطانيا تصدر قرار يمنع بموجبه تشغيل الأطفال.





1853 - جيش الإمبراطورية الروسية يغزو الدولة العثمانية معلنًا بداية حرب القرم.





1881 - «شارل جول غيتو» يطلق النار على الرئيس الأمريكي جيمس جارفيلد، وأدى هذا الحادث لوفاته في 19 سبتمبر.





1917 - اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى.





1940 - الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر أوامره لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية.





1964 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يوقع على قانوني الحقوق المدنية والحقوق السياسية، ويعتبر قانون الحقوق المدنية أحد أهم القوانين في تاريخ الولايات المتحدة وبخاصه بالنسبة لنضال الزنوج من أجل الحصول على حقوقهم كاملة كمواطنين في الدولة الأمريكية.





1966 - فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي.





1976 - اعلان الوحدة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية المنفصلتين منذ 1954 وإعلان قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية.





1979 - عقد أول اجتماع للجنة القدس في مدينة فاس المغربية.





1990 - تزاحم داخل نفق المعيصم بإحدى مناسك الحج يؤدي إلى انهياره ووفاة 1426 حاج.





1992 - تعيين علي كافي رئيسًا للجزائر وذلك بعد اغتيال محمد بوضياف.





1994 - مقتل لاعب المنتخب الكولمبي لكرة القدم اندريس اسكوبار بعد إطلاق 12 رصاصة على جسده من قبل المافيا الكولومبية في مدينة مدلين في كولومبيا وذلك بعد تسجيل هدفا خطئا ضد مرماه مما تسبب بخروج منتخبه من كأس العالم لكرة القدم 1994 في الولايات المتحدة.





2000 - اختيار فيسينتي فوكس رئيسًا للمكسيك، ليكون أول مكسيكي يعتلي هذا المنصب من حزب معارض منذ أكثر من 70 سنة.





2002 - ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي.





2003 - اختيار مدينة فانكوفر الكندية لإحتضان فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 2010 وذلك في اجتماع عقد بمدينة براغ.





2004 ـ منتدى الآسيان الإقليمي يقبل انضمام باكستان، لتكون بذلك الدولة رقم 24 في المنتدى.





2009 - ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين يعين نجله الأكبر الأمير الحسين وليًا للعهد وذلك بعد خمس سنوات من عزله لأخيه حمزة بن الحسين من ولاية العهد.





2014 - مستوطنون إسرائيليون يخطفون ويقتلون الطفل محمد أبو خضير من حي شعفاط بالقدس.





2017 - منتخب ألمانيا لكرة القدم يفوز بكأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي 1-0 على منتخب تشيلي.





مــــــــواليـــــــــــد





1492 - إليزابيث تيدور، ابنه هنري السابع ملك إنجلترا.





1862 - وليم هنري براغ، عالم فيزيائي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.





1876 - فيلهلم كونو، مستشار ألمانيا.





1877 - هرمان هيسه، أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1946.





1903 - أليك دوغلاس هوم، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1906 - هانز بيته، عالم فيزياء نووية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1967.





1918 - الشيخ إمام، مغني وملحن مصري.





1919 - إلكان بلاوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي.





1923 - فيسوافا شيمبورسكا، أديبة بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1996.





1925 - باتريس لومومبا، رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية.





1929 - إيميلدا ماركوس، زوجة رئيس الفلبين الأسبق فرديناند ماركوس.





1930 - كارلوس منعم، رئيس الأرجنتين.





1936 - عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية في مصر.





1942 - فيسينتي فوكس، رئيس المكسيك.





1946 - ريتشارد أكسال، عالم أمريكي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2004.





1952 - أحمد أويحي، رئيس وزراء الجزائر.





1957 - بريت هارت، مصارع كندي.





1969 - جيني ريفيرا، مغنية وممثلة أمريكية.





1973- تركي الدخيل، إعلامي سعودي.





1985 - آشلي تيسدال، ممثلة ومغنية أمريكية.





1985 - كوري برينجاس، ممثل أمريكي.





1986 - ليندزي لوهان، ممثلة ومغنية أمريكية.





وفيـــــــــات





1504 - شتيفان الكبير، ملك مولدوفا.





1566 - نوستراداموس، طبيب ومنجم فرنسي.





1743 - سبنسر كومبتون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1778 - جان جاك روسو، فيلسوف سويسري.





1850 - روبرت بيل، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1934 - إرنست روم، عسكري ألماني.





1961 - إرنست همينغوي، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1954.





1977 - فلاديمير نابوكوف، كاتب أمريكي من أصل روسي.





1989 - أندريه جروميكو، سياسي سوفيتي.





1999 - ماريو بوزو، روائي أمريكي.





2005 - ذوقان الهنداوي، سياسي أردني.





2010 - رباب، مغنية عراقية.





2013 - فوزية بنت فؤاد الأول إمبراطورة إيران وابنة فؤاد الأول ملك مصر.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات





مهرجان باليو دي سيينا في سيينا بإيطاليا.