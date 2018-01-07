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نهاية أزمة مرتضي منصور وأيمن طاهر

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:07 م
نهاية أزمة مرتضي منصور وأيمن طاهر
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الفجر الرياضي
 

اقترب أيمن طاهر مدىب حراس المرمى السابق بنادي الزمالك من العودة مجددًا إلى منصبه بعد عقد جلسة مساء اليوم مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مكتبه.

 

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن مرتضى ازال الخلاف بينه وبين مدرب الحراس السابق ووعده بالعودة مجددًا الى منصبه خلال الأيام المقبلة وأن ماحدث مجرد سوء تفاهم.

 

يذكر أن مرتضى منصور كان قد قرر اقصاء طاهر من منصبه بسبب سفره إلى روسيا لتشجيع منتخب مصر في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

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