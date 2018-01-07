إقرار قانون أمريكي يمنع تسليم تركيا مقاتلات إف-35



ويصبح هذا القانون الذي أقر الخميس، أحدث مسعى يقوم به أعضاء في الكونجرس للتأثير على تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.



ومن بين أهداف المشروع محاولة حث أنقرة على التراجع عن خطتها لشراء أنظمة إس-400 الدفاعية الصاروخية من روسيا.



وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن، المؤيد لمشروع القانون: إن "شراء تركيا للنظامين سيسمح للروس بتقييم قدرات إف-35 بسهولة أكبر ورصد واستغلال نقاط ضعفها، وهذا غير مقبول".



ولا يزال ينبغي أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بالكامل على مشروع القانون، كما يتعين أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب.

أقرت لجنة بالكونجرس الأمريكي مشروع قانون يمنع تسليم تركيا المقاتلات إف-35 في إجراء يعكس عمق الأزمة بين واشنطن وأنقرة التي توترت علاقتهما؛ بسبب عدد من الدعاوى القضائية ضد أتراك وأمريكيين محتجزين في البلدين، وقضايا سياسية أخرى.