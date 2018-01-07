مسؤول أمريكي: ترامب عازم على تشديد العقوبات ضد طهران

قال نيوت جينجريتش المرشح الرئاسي، والرئيس الأسبق للكونجرس الأميركي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عازم على فرض أشد العقوبات ضد الدكتاتورية الدينية للنظام الحاكم في إيران.



وأكد جينجريتش، خلال كلمته أثناء فعاليات المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، على دعمه الكامل لانتفاضة الشعب الإيراني ضد حكم الملالي، موضحا أن هناك إرادة في تغيير الدكتاتورية بالديمقراطية في إيران، قائلا "سوف تأتي الحرية بالتأكيد وسيطرد هذا النظام الإجرامي بعيدا بعد إسقاطه".



وأوضح، أن الظروف تغيرت خلال العامين الماضيين، بعد مرحلة من الضعف والهوان التي شهدتها إدارة أوباما، والتي كانت تهادن النظام الإيراني، وهو ما ترفضه إدارة ترامب الحالية، العازمة تماما على على إيقاف هذه الدكتاتورية وتشديد العقوبات، لأنه وفي نهاية المطاف يكمن تأمين المنطقة في تغيير هذه الدكتاتورية بالديمقراطية.



ونوه قائلا: ينبغي تشجيع الإدارة الأميركية على تشديد العقوبات، وهدفنا بسيط للغاية وليس هدفنا استئناف المفاوضات، بل هدفنا وجود إيران حرة وديمقراطية تحترم حقوق الجميع، مضيفا، شعاركم هذا العام إيران الحرة 2018، نظام خامنئي ضعيف وفاسد إلى حد كبير ويضعف كل المنظومة ولا يقدر على تحقيق الازدهار وتحسين ظروف معيشة المواطنين".

