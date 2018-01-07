آسوس تُطلق هاتفا ذكيا يعمل يومين متواصلين دون الحاجة لشحنه!

أطلقت شركة آسوس مؤخرا هاتف ذكي يحمل اسم "ZenFone Max Pro" بمواصفات منافسة وسعر لا يتجاوز 260 دولارا.





وزود الهاتف بهيكل معدني أنيق ومتين، وشاشة بمقاس 6 بوصات ودقة عرض (2160х1080) بيكسل وأبعاد 18:9، ومنفذين لبطاقات الاتصال.





كما طرح الجهاز بنسختين بمعالج "Snapdragon 636" ومعالج رسوميات "Adreno 509"، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K UHD، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير تكفيه ليعمل ليومين متتاليين.



