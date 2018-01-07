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آسوس تُطلق هاتفا ذكيا يعمل يومين متواصلين دون الحاجة لشحنه!

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:05 م
آسوس تُطلق هاتفا ذكيا يعمل يومين متواصلين دون الحاجة لشحنه!
Asus ZenFone Max Pro
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أطلقت شركة آسوس مؤخرا هاتف ذكي يحمل اسم "ZenFone Max Pro" بمواصفات منافسة وسعر لا يتجاوز 260 دولارا.

وزود الهاتف بهيكل معدني أنيق ومتين، وشاشة بمقاس 6 بوصات ودقة عرض (2160х1080) بيكسل وأبعاد 18:9، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

كما طرح الجهاز بنسختين بمعالج "Snapdragon 636" ومعالج رسوميات "Adreno 509"، وكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K UHD، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 5000 ميللي أمبير تكفيه ليعمل ليومين متتاليين.

وجاءت النسخة الأولى من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، أما النسخة الأكثر تطورا فجاءت بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرا بايت باستعمال بطاقات ذاكرة خارجية.
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