احذري تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

هناك مجموعة من الأطعمة التي تؤثر بالسلب عليكِ وتضرر بصحة معدتك إذا تناولتيها على معدة فارغة، ومنها:-





1. القهوة:

يحذر الأطباء من تناول القهوة على معدة فارغة، إذ تحتوي على نسبة عالية من الكافيين الذي يزيد من احتمالية الإصابة بقرحة المعدة على المدى البعيد، عند تناوله باستمرار على معدة فارغة، وإذا اردتي تناولها يمكنكِ إضافة قليل من الحليب إليها لتقليل الأثر السلبي للكافيين على المعدة.





2. منتجات الألبان:

تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي على أنواع من البكتيريا النافعة، وعند تناولها على الريق فإن عصارة المعدة الحمضية تقضي على البكتيريا النافعة، فتقلل من الخصائص الغذائية للحليب ومنتجاته وتمنع الجسم من الاستفادة منها.





3. عصير البرتقال:

عندما تتناولين كوبًا من عصير البرتقال، فإنكِ تدخلين إلى معدتكِ عشرات من ثمار البرتقال منزوعة الألياف، ناهيكِ عن الأحماض والسكريات التي يحتوي عليها، ما يسبب شعورًا غير مرغوب به بحرقة المعدة وتهيجها، ينصح الأطباء بتناول ثمرة من البرتقال بدلًا من كوب عصير البرتقال، للاستفادة من الألياف الموجودة بها، وذلك في نهاية وجبة الإفطار وليس في بدايتها.





4. المشروبات الغازية:

تحتوي المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة على كميات كبيرة من السكريات والصودا والكافيين، وعند تناولها على معدة فارغة فإنها تسبب خللًا في وظائف البنكرياس، وتؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة على المدى البعيد، لذا استبدلي المشروبات الغازية بعصائر الفواكه الطبيعية غير المحلاة، مع تجنب عصائر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون.





5. الماء البارد:

يؤثر الماء البارد بشكل سلبي على أداء الجهاز الهضمي، إذ ينشغل الجسم بضبط حرارة الماء البارد وتسخينه بما يتوافق مع درجة حرارة الجسم، ما يؤثر على كفاءة عملية الهضم.





6. الموز:

يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، ولكن عند تناوله على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع معدل المغنيسيوم في الجسم، مسببًا خللًا في توازن عنصري الكالسيوم والمغنيسيوم بالجسم، ومن هنا تناولي الموز بين الوجبات الأساسية كوجبة سريعة مغذية، وإن كنتِ تريدين تناوله في وجبة الإفطار يمكنكِ تناوله بالإضافة إلى مجموعة من الفواكه الأخرى في صورة سلطة فواكه لذيذة.





7. المخبوزات: