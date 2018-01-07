حضري مهروس الأفوكادو والكمثرى للطفل الرضيع

المقادير

يمكنكِ إدخال هذه الوصفة في طعام طفلكِ من سن 6 أشهر.

صفار بيضة مسلوقة

ثمرة كمثرى صغيرة مقشرة ومقطعة قطعًا صغيرة

½ ثمرة أفوكاو مقشرة

¾ كوب (180 مل) ماء





طريقة التحضير

على نار متوسطة، ضعي الماء والكمثرى، واتركيها حتى تلين الكمثرى.

صفي الكمثرى من الماء، ثم ضعيها في محضرة الطعام.

أضيفي صفار البيضة والأفوكادو، واهرسيها ناعمًا.