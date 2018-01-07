التحضيرات الكثيرة لـ"يوم الزفاف"، تجعل العروس غافلة عن الكثير من الأمور المهمّة التي عليها الانتباه لها، ما قد يسبب لها بعض المشاكل يوم الزفاف، ولكي يبدأ يوم زفافكِ بسلام، إليكِ أكثر الأخطاء الشائعة التي تقع فيها العروس قبل أيام قليلة من الزفاف، لكي تتجنبيها.





عدم توكيل المهام

أن تقومي بكل الأمور بنفسكِ، مثل مشاويركِ الخاصة لتحضير الفستان أو تنظيفه، أو شراء بعض أنواع المكياج الناقصة، ليس بالأمر الصائب، فلهذا عزيزتي، الأصدقاء والأقرباء مهمون للغاية، أوكِلي لهم الأمور وسيفعلونها بكل ود، فهم ينتظرون معكِ يوم أحلامكِ بشغف.





إهمال البشرة

مع ضيق الوقت الذي تمر به كل صبية قبل عرسها، تتكاسل عن العناية اليومية ببشرة وجهها وجلدها، لكن احذري فهذا الأمر سينعكس بالسلب على جمالكِ يوم الزفاف، فلا تستهيني بخطوات بسيطة تقومين بها قبل النوم.





قلة النوم

يُعتبر النوم واحدًا من العوامل القوية التي تؤثّر على شكلكِ يوم الزفاف، فحتمًا أنتِ لا تحبين أن تظهري مُجهدة ومُتعبة يوم الزفاف، أو تنامي طوال الوقت في الفندق في شهر العسل.





تجربة ماسكات جديدة لليلة الزفاف

لا تستجيبي لنصائح بعض الصديقات بتجربة ماسك أو مستحضر تجميلي جديد في ليلة الزفاف، فأنتِ لا تعرفين إلي أيّ مدى سيؤثّر هذا المستحضر على بشرتكِ، فماذا أنتِ فاعلة إذا كان لديكِ حساسية من المستحضر!.





تأجيل المهام

مثل شراء بعض الاكسسوارات الخاصة باطلالة زفافكِ، أو بعض التفاصيل الصغيرة التي ستضعينها في حقيبتكِ، لهذا فأفضل حل هو كتابة قائمة بالأمور التي ستحتاجينها قبل الزفاف بأسبوعين، واحرصي على أن تنتهي القائمة قبل أسبوع على الأقل من الزفاف.





التغذية غير السليمة

مع كثرة المشاوير لتحضيرات الزفاف، تضطر العروس إلى تناول الوجبات السريعة والأكلات غير الصحية، ولكن، إحذري عزيزتي، فقد تنعكس بالسلب على صحتك، كما أنّ الوجبات السريعة تتسبب في ظهور الحبوب وسقوط الشعر.