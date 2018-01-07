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الرئيس التنفيذي لـ"هيونداي": الشركة تسعى للإستحواذ على مجموعة فيات كرايسلر!

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:16 م
الرئيس التنفيذي لـهيونداي: الشركة تسعى للإستحواذ على مجموعة فيات كرايسلر!
Chung Mong-Koo
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عادت الشائعات مرة أخرى حول وجود نية من قبل هيونداي للإستحواذ على مجموعة فيات كرايسلر التي تعاني من أزمة مالية، وذكر التقرير أن الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد Chung Mong-Koo يستعد في المستقبل القريب من مقابلة السيد Sergio Marchionne الرئيس التنفيذي لمجموعة فيات كرايسلر لعقد صفقة شراء مجموعة كبيرة من الأسهم كفيلة بأن تكون هيونداي من يمتلك معظم أسهم المجموعة.

العام الماضي شهدت خروج شائعات حول وجود إتفاقية دمج بين مجموعتي فيات كرايسلر وهيونداي، وإن ما حدث هذا الأمر سيجعلها المجموعة الأكثر مبيعاً في العالم بواقع 11.5 مليون سيارة سنوياً، وتسعى هيونداي من إتمام الصفقة قبل رحيل السيد سيرجيو رئيس مجموعة فيات كرايسلر الذي تنتهي فترة تكليفه العام المقبل.
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