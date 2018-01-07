الرئيس التنفيذي لـ"هيونداي": الشركة تسعى للإستحواذ على مجموعة فيات كرايسلر!

عادت الشائعات مرة أخرى حول وجود نية من قبل هيونداي للإستحواذ على مجموعة فيات كرايسلر التي تعاني من أزمة مالية، وذكر التقرير أن الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد Chung Mong-Koo يستعد في المستقبل القريب من مقابلة السيد Sergio Marchionne الرئيس التنفيذي لمجموعة فيات كرايسلر لعقد صفقة شراء مجموعة كبيرة من الأسهم كفيلة بأن تكون هيونداي من يمتلك معظم أسهم المجموعة.



