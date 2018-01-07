ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على أسعار طرازات "دودج تشالنجر 2019" الجديدة

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:13 م
تعرف على أسعار طرازات دودج تشالنجر 2019 الجديدة
دودج تشالنجر 2019
طباعة
 
بعد إعلان دودج عن تشالنجر 2019، هاهي الآن تكشف عن أسعارها والتي ستصل إلى وكلائها حول العالم لاحقاً في العام الجاري.

يجدر الإشارة إلى أن هذه هي الأسعار العالمية، قد تختلف الأسعار عندما تصل إلى الشرق الأوسط:

- تشالنجر SXT بسعر 27,295 – 30,295 دولار (102,356 – 113,606 ريال).

- تشالنجر GT بسعر 29,995 – 32,995 دولار (112,481 – 123,931 ريال).

- تشالنجر R/T بسعر 34,100 دولار (127,875 ريال).

- تشالنجر R/T سكات باك بسعر 38,995 دولار (146,231 ريال).

- تشالنجر SRT Hellcat بسعر 58,650 دولار (219,937 ريال).

- تشالنجر SRT Hellcat Redeye بسعر 69,650 دولار (261,187 ريال).
المزيد عن: عربيه عربية عربيات سياره سيارة دودج الجديدة سيارة سيارات دودج سيارات دودج تشالنجر 2019 دودج تشالنجر دودج السيارات اخبار السيارات Dodge Challenger 2019
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
1
x
16:00
1
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 5:50:00 PM