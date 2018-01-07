تعرف على أسعار طرازات "دودج تشالنجر 2019" الجديدة

بعد إعلان دودج عن تشالنجر 2019، هاهي الآن تكشف عن أسعارها والتي ستصل إلى وكلائها حول العالم لاحقاً في العام الجاري.





يجدر الإشارة إلى أن هذه هي الأسعار العالمية، قد تختلف الأسعار عندما تصل إلى الشرق الأوسط:





- تشالنجر SXT بسعر 27,295 – 30,295 دولار (102,356 – 113,606 ريال).





- تشالنجر GT بسعر 29,995 – 32,995 دولار (112,481 – 123,931 ريال).





- تشالنجر R/T بسعر 34,100 دولار (127,875 ريال).





- تشالنجر R/T سكات باك بسعر 38,995 دولار (146,231 ريال).





- تشالنجر SRT Hellcat بسعر 58,650 دولار (219,937 ريال).



