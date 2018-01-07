موانئ دبي تدرس إنشاء مجمع لوجيستي في إثيوبيا

قالت وكالة أنباء الإمارات إن شركة موانئ دبي العالمية تدرس إنشاء مجمع لوجيستي في إثيوبيا التي ليس لها منافذ على البحر وذلك لنقل السلع من ميناء تطوره في منطقة أرض الصومال.





وتتولى جيبوتي نحو 95% من التجارة المتجهة لإثيوبيا.





ونقلت الوكالة الرسمية عن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية قوله إن المجمع المزمع في إثيوبيا يستهدف استقبال ونقل السلع للدول الإفريقية الأخرى التي ليس لها منفذ بحري.





ولم ترد دبي العالمية المملوكة لإمارة دبي، وتعد من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، على طلب للتعقيب.





يذكر أن موانئ دبي العالمية تعاونت مع حكومة إثيوبيا وحكومة أرض الصومال هذا العام لتطوير ميناء بربرة على الساحل الشرقي للقارة الإفريقية.





وتشق الإمارات طريقا سريعا سيصل الميناء بالحدود الإثيوبية في إطار التزام بالاستثمار في البنية التحتية بأرض الصومال.





وثمة شراكة منفصلة بين إثيوبيا وجيبوتي والصومال لتطوير موانئ في الدولتين.





وبدأت موانئ دبي إجراءات قضائية بحق حكومة جيبوتي في وقت سابق من العام الجاري بعد أن فسخت بشكل مفاجئ عقدها لتشغيل ميناء دوراليه.