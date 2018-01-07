مقتل أربعة أشخاص وإجلاء المئات بسبب الأمطار الغزيرة في رومانيا

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وتم إجلاء مئات آخرين عقب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت رومانيا خلال الأيام الماضية، وفقًا لما أعلنته اليوم الأحد السلطات المحلية.





وقد حملت الفيضانات رجلين وامرأة واحدة، بينما تُوفي شخص رابع إثر انهيار منزله.





وفي مقاطعة كوفاسنا بوسط البلاد، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، انهار سد وقائي مما أسفر عن غرق العديد من القرى.





وصرح المتحدث باسم إدارة التفتيش المحلية لحالات الطوارئ: "رجال الإنقاذ والدرك يقومون بعملهم. هناك أعمال جارية لإعادة بناء السد ثم يمكننا التدخل لإخلاء المياه من المنازل التي غمرتها الفيضانات".





وأوضح المسؤول أن أكثر من 250 شخصًا من سكان المنطقة اضطروا إلى مغادرة منازلهم مع ارتفاع المياه.





وفي الإجمالي، تضررت نحو 100 منطقة جراء الفيضانات التي حملت الجسور ودمرت العشرات من المنازل.



