برلمانية تتقدم بيان عاجل حول قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين بمحل إقامتهم فقط

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أزمة صرف الخبز المدعم للمواطنين على محل إقامتهم فقط، موضحة أن وزير التموين أصدر قرارًا من قبل بوقف صرف الخبز للمغتربين خارج محافظاتهم، وهو قرار غير مدروس ويعصف بملايين المغتربين داخل محافظة مصر.



وأضافت أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتدقيق وإعلاء مصلحة المواطن المصري وإيجاد آليات أخرى بديلة لضبط المنظومة بدلًا من وضع المواطن المصري على المحك نتاج تطبيق نظام يؤدى إلى إضرار المواطن المصري وتساءلت:"كيف يتم إيقاف صرف حصص الخبز للمواطنين المغتربين بالمحافظات بحجة تطبيق نظام جديد؟" وتابعت: "هذا القرار لن يمنع التلاعب ولن يمنع الفساد كما يحاول أن يرسخ لذلك وزير التموين"، موضحة أن قرار قصر الصرف على محل الإقامة سوف يحرم المغتربين لفترات قصيرة، نظرًا لتنقلهم الدائم بين محافظتين أو أكثر، وذلك لعدم قدرة الوزارة على منع التلاعب".



وطالبت بضرورة تقييم النتائج الإيجابية والسلبية للقرار عقب اتخاذه، وأن يتم بحث مدى حد القرار المتخذ من التلاعب، كما أنه كان يجب عرض مثل هذه القرارات المصيرية على البرلمان قبل اتخاذها.