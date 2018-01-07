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قرار عاجل وهام من المحكمة الإدارية العليا بشأن الضباط الملتحين

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:39 م
قرار عاجل وهام من المحكمة الإدارية العليا بشأن الضباط الملتحين
ضباط الداخلية الملتحين
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قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخِدمة الفعلية العاملة بهيئة الشُّرطة بذات أقدميتهم السابقة، مثلما كان بين أقرانه، وإلغاء قرار وزير الداخلية بعزله من وظيفته.

وأقام ضابط شرطة، برتبة عقيد من الذين أطلقوا لحيتهم، طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61، ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.
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