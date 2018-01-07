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الجيش اليمني يأسر مسؤولًا للمليشيات الحوثية في محافظة حجه

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:20 م
الجيش اليمني يأسر مسؤولًا للمليشيات الحوثية في محافظة حجه
الجيش اليمني - أرشيفية
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وكالات
 

أعلن الجيش اليمني أسر قواته في محافظة ‏حجه ‏القيادي الحوثي المدعو وضاح أحمد حسين ‏دهمان، ‏وذلك أثناء تقدمها في وادي حيران شمال ‏المحافظة.‏

 

وذكر بيان للمنطقة العسكرية الخامسة أن ‏القيادي ‏الحوثي الأسير هو مدير مكتب القيادي الحوثي البارز ‏أحمد ‏المدومي المسؤول بمديرية كحلان عفار ‏بمحافظة ‏حجة.‏

 

من جهة ثانية، استعادت قوات الجيش آليات ‏عسكرية ‏وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة الأنواع ‏والأحجام ‏في المعارك التي تخوضها ضد المليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران في جبهة ميدي حيران.‏

 

وذكر البيان أن من بين العتاد العسكري الذي ‏استعاده ‏الجيش عربة عسكرية نوع فيتارا وأخرى من ‏نوع ‏تويوتا بالإضافة إلى أنواع الأسلحة الخفيفة ‏والمتوسطة ‏والثقيلة وناظورًا عسكريًا إيراني الصنع ‏يستخدم في ‏كشف وتحديد مواقع الجيش.‏

 

وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بقوات ‏التحالف ‏العربي، معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي ‏الانقلابية في ‏جبهة ميدي حيران وسط تقدم للجيش على ‏الشريط ‏الساحلي وعمق وادي حيران.‏

 

من جهة اخرى أعلن الجيش الوطني في اليمن، استكمال قواته تحرير ‏وتأمين “مرسى حبل” على البحر الأحمر، جنوب ‏مديرية ميدي التابع لمحافظة حجه شمال غرب اليمن.‏

 

وقال قائد الجزر البحرية عقيد بحري محمد سلام ‏الأصبحي، إن قوات الجيش باغتت عناصر مليشيا ‏الحوثي المدعومة من إيران، وتمكنت من استعادة ثلاثة ‏زوارق وأسلحة وصواريخ متنوعة وأجهزة اتصالات ‏وأجهزة تحديد مواقع.‏

 

وأضاف في بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة ‏العسكرية الخامسة- أن الهجوم أسفر عن مقتل جميع ‏العناصر الحوثية التي كانت متواجدة في المنطقة.‏

 

وأشار العقيد الأصبحي أن مليشيات الحوثي الانقلابية ‏كانت تستخدم “المرسى” نقطة انطلاق لتنفيذ عملياتها ‏الهجومية وزراعة الألغام البحرية وتهديد الملاحة ‏الدولية.‏

 

وكانت قوات الجيش قد أطلقت يوم الجمعة الماضي ‏عملية عسكرية برية وبحرية واسعة تمكنت خلالها من ‏السيطرة على ميناء حبل الذي كانت تتمركز فيه ‏مليشيا الحوثي الانقلابية الواقع بالقرب من مديرية ‏عبس على الشريط الساحلي بالإضافة إلى السيطرة ‏على مواقع جديدة في وادي حيران التابع لمديرية ‏حيران شمال محافظة حجة.‏

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