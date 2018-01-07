الجيش اليمني يأسر مسؤولًا للمليشيات الحوثية في محافظة حجه
أعلن الجيش اليمني أسر قواته في محافظة
حجه القيادي الحوثي المدعو وضاح أحمد حسين دهمان، وذلك أثناء تقدمها في وادي حيران
شمال المحافظة.
وذكر بيان للمنطقة العسكرية الخامسة أن
القيادي الحوثي الأسير هو مدير مكتب القيادي الحوثي البارز أحمد المدومي المسؤول
بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة.
من جهة ثانية، استعادت قوات الجيش آليات
عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة الأنواع والأحجام في المعارك التي تخوضها
ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جبهة ميدي حيران.
وذكر البيان أن من بين العتاد العسكري الذي
استعاده الجيش عربة عسكرية نوع فيتارا وأخرى من نوع تويوتا بالإضافة إلى أنواع
الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وناظورًا عسكريًا إيراني الصنع يستخدم في كشف
وتحديد مواقع الجيش.
وتخوض قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة
بقوات التحالف العربي، معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ميدي حيران
وسط تقدم للجيش على الشريط الساحلي وعمق وادي حيران.
من جهة اخرى أعلن الجيش الوطني في اليمن،
استكمال قواته تحرير وتأمين “مرسى حبل” على البحر الأحمر، جنوب مديرية ميدي التابع
لمحافظة حجه شمال غرب اليمن.
وقال قائد الجزر البحرية عقيد بحري محمد
سلام الأصبحي، إن قوات الجيش باغتت عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتمكنت
من استعادة ثلاثة زوارق وأسلحة وصواريخ متنوعة وأجهزة اتصالات وأجهزة تحديد مواقع.
وأضاف في بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة
العسكرية الخامسة- أن الهجوم أسفر عن مقتل جميع العناصر الحوثية التي كانت متواجدة
في المنطقة.
وأشار العقيد الأصبحي أن مليشيات الحوثي
الانقلابية كانت تستخدم “المرسى” نقطة انطلاق لتنفيذ عملياتها الهجومية وزراعة الألغام
البحرية وتهديد الملاحة الدولية.
وكانت قوات الجيش قد أطلقت يوم الجمعة الماضي
عملية عسكرية برية وبحرية واسعة تمكنت خلالها من السيطرة على ميناء حبل الذي كانت
تتمركز فيه مليشيا الحوثي الانقلابية الواقع بالقرب من مديرية عبس على الشريط الساحلي
بالإضافة إلى السيطرة على مواقع جديدة في وادي حيران التابع لمديرية حيران شمال محافظة
حجة.