ما حكم النظر إلى الفتيات عند خطبتها؟

أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، حكم النظر إلى الفتيات عند خطبتها، مشيرا إلي إن إدامة النظر لغير المحارم بغير حاجة إذا كان بشهوة يعتبر زنا.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه على فضائية "الناس" لكن عند الخطبة أمرنا النبي أن ننظر لمن أتزوجها، لأنه لا يصح أن أتزوج فتاة بدون رؤيتها، فلو كان هناك قبول أو راحة لبعضهما سيكون بسببه إتمام الزواج.



وقد استشهد بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا.

