ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ما حكم النظر إلى الفتيات عند خطبتها؟

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:12 م
ما حكم النظر إلى الفتيات عند خطبتها؟
طباعة
 
أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، حكم النظر إلى الفتيات عند خطبتها، مشيرا إلي إن إدامة النظر لغير المحارم بغير حاجة إذا كان بشهوة يعتبر زنا.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه على فضائية "الناس" لكن عند الخطبة أمرنا النبي أن ننظر لمن أتزوجها، لأنه لا يصح أن أتزوج فتاة بدون رؤيتها، فلو كان هناك قبول أو راحة لبعضهما سيكون بسببه إتمام الزواج.

وقد استشهد بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا.
المزيد عن: خطبة الفتيات حكم النظر بعد خطبتها النظر غلى الفتيات الفتيات الدين الاسلامي الخطبة اسلاميات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
-
x
16:00
-
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 1:20:02 PM