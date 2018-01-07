فارس كرم يحصد نجاح ألبومه الجديد

يواصل النجم اللبناني فارس كرم حصد نجاح ألبومه الجديد "44:36" الذي صدر في الأسواق العربية منذ عدة أسابيع.





وقد كشفت "روتانا" الشركة المنتجة للعمل عن صور حصرية من الجلسة الخاصة بغلاف الألبوم والتي يظهر فيها فارس كرم ب"لوكات" عدة تناسب أجواء الأغاني الجديدة.





الجدير ذكره أن ألبوم فارس كرم الجديد يتضمن 12 أغنية وهي، "طلت بالابيض"، "قربك وجع"، "كل الناس حواليكي"، "رمشت"، "بدنا نولعا"، "صدقني صعبة"، "سمع"، "الشارع كلو"، "لفيت بلاد"، "نسيت اللي راحوا"، “حبك برم" و"الله عليك".