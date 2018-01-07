"الاستثمار": تأسيس 18 ألفا و620 شركة على مستوى محافظات الجمهورية

كشفت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن الفترة من 30 يونيو 2017 وحتى 30 يونيو 2018 شهدت تأسيس عدد فاق الـ18 ألفا و620 شركة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، بإجمالى تدفق فى رأس المال المصدر بلغ ما يزيد على 46.5 مليون جنيه، حيث جاء القطاع الصناعى فى مقدمة القطاعات التى شهدت تأسيس أكبر عدد من هذه الشركات خلال الفترة المذكورة، بإجمالى عدد شركات تخطى الـ6 آلاف و500 شركة جديدة، تتيح فرص عمال متوقعة، هى الأعلى بين باقى القطاعات، تقارب الـ31 ألفاً و500 فرصة عمل، تلاه القطاع الخدمى بعدد 6.109 شركة جديدة تم تأسيسها، بحجم تدفق فى رأس المال المصدر هو الأعلى بين كافة القطاعات، قارب الـ 21 مليون جنيه.

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وأضافت منى زوبع، فى بيان اليوم الأحد، أن قطاع الإنشاءات جاء فى المركز الثالث من حيث جذب المشروعات الجديدة بعدد 2644 شركة جديدة تم تأسيسها منذ 30/6/2017 وحتى الآن، فى حين جاء القطاع التمويلى فى المركز الأخير من حيث عدد الشركات الجديدة المؤسسة به خلال هذه الفترة، بعدد 14 شركة فقط، وبإجمالى تدفق فى رأس المال المصدر قارب الـ 430 مليون جنيه.