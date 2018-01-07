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برشلونة يطارد "سافيتش" لاتسيو

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:40 ص
برشلونة يطارد سافيتش لاتسيو
سافيتش
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منى العوضي
 


دخل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات مع لاتسيو الإيطالي من أجل ضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مقابل بيع رافينيا ألكانتارا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتصارع على ضم اللاعب الصربي الدولي ريال مدريد ويوفنتوس، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وذلك مقابل السعر الذي حددته إدارة لاتسيو وهو 150 مليون يورو.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن برشلونة يفكر في تقديم رافينيا كجزء من صفقة سافيتش، وتعافى رافينيا من إصابة طويلة الأمد وأمضى ستة أشهر على سبيل الإعارة في الإنتر.

أكدت الصحيفة الإيطالية، أن نادي ريال مدريد يتطلع إلى التعاقد مع سافيتش نظير مقابل مادي ووضع داني سيبايوس كجزء من الصفقة.

وأشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أن يوفنتوس يحاول بيع بعض اللاعبين من أجل دفع الأموال المطلوبة لصفقة سافيتش، فمن المحتمل أن يجمع اليوفي 155 مليون يورو مقابل بيع كلا من؛ مهدي بن عطية ودانييل روجاني، ماركو بياكا، ستيفانو ستورارو، ألبرتو سيري، إميل أودرو.

المزيد عن: يوفنتوس لاتسيو صفقات سافيتش برشلونة
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