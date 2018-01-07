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أسقف الشباب يحتفل بعيد الأنبا موسى بدير البرموس

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:12 ص
أسقف الشباب يحتفل بعيد الأنبا موسى بدير البرموس
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ماريان عيد
 
احتفل مساء أمس السبت، دير السيدة العذراء برموس بوادى النطرون بتذكار استشهاد القديس الأنبا موسى أحد أبرز قديسي الدير، بصلاة العشية.

صلى العشية إلى جانب نيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف الدير ورئيسه، أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا تكلا أسقف دشنا، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والانبا أبوللو اسقف سيناء الجنوبية والأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية، بالإضافة إلى مجمع رهبان الدير.
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