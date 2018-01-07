تعرفي على أهمية تعليم طفلك الفروسية

هناك أسباب كثيرة تجعل الأهل يغيّرون رأيهم حول تعليم أطفالهم ركوب الخيل. فهو رياضة فيها الكثير من الفوائد وتساعد الطفل على تعزيز قدرته على التنبّه واليقظة، والتحكم في حركة جسده. لذا فهذا الصيف يمكن الأهل الشروع بتعليم أطفالهم ركوب الخيل.



هذه هي فوائد تعليم الطفل ركوب الخيل:



تجعل الطفل منفتحًا على الطبيعة ومهتمًا بها من المعلوم أن ركوب الخيل رياضة تمارَس في الهواء الطلق معظم الوقت. إنها رياضة تسمح بالتطوّر الكامل للطفل، إذ سيكون قادرًا على الشعور بالحرية، والتمتع بهذا التعامل مع الحصان أثناء التمرين. كما سيكون قادرًا على الاستمتاع بالطبيعة حوله، مما يطوّر اهتمامه بها.



يصبح الطفل أكثر استقلالية ومسؤوليةيجعل ركوب الخيل الطفل مسؤولًا بشكل عام. فهو المسؤول عن جعل الحصان مرتاحًا. إنه نشاط، وهواية مجزية للغاية وفي الوقت نفسه تعلّمه كيف يتحلّى بالصبر وكيف يتلقى نصيحة من مدرّبه الذي يرشده.سوف يتعلم الطفل أن يصبح مستقلًا ويتحمل المزيد من المسؤولية. فركوب الخيل هو رياضة ممتعة، وفي الوقت نفسه تسمح للطفل بتعلم أسس التربية الحازمة. إذ يتعيّن عليه تعلم احترام الحيوان في جميع الظروف ومداراة مشاعره. سيتعين عليه أيضًا تفهّم الحيوان، ومعرفة كيفية العثور على حلول تتناسب مع الموقف. كما عليه أن يتعلّم كيفية إدارة جسده والتحكّم في حركته وفي حركة الحيوان أيضًا.



يكتسب الطفل الثقة بالنفس واتخاذ القراراتمن الممكن في البداية أن يخاف الطفل من الحصان، بسبب حجمه. لكن ما هي إلا مسألة وقت حتى يحصل الطفل على الكثير من المرح لمشاركة هذه اللحظة مع الحيوان. فركوب الخيل يساهم في تشكيل شخصية الطفل وصقلها، إذ يتعين عليه اتخاذ القرارات عندما يرغب في توجيه الحيوان على سبيل المثال، وبالتالي يتمكن الطفل من التحكم في مخاوفه وإدارة ضغوطه في جميع الظروف.



يتعلّم الطفل التعامل مع الآخرين خارج قمقم العائلة يركب الطفل الخيل وحده، ولكنه محاط بمحترفين يوجّهونه. صحيح أن في الإمكان الحصول على دروس خاصة، ولكن في كثير من الأحيان يحدث النشاط ضمن مجموعة.



كما هو الحال في الحياة، سوف يكون الطفل ضمن مجتمع الخيّالة الصغار، لذلك فوقت التدريب يكون تدريبًا أيضًا على حيّاة المجتمع خارج إطار العائلة. فعلى الطفل أن يفكر بشكل فردي مع الحصان، ولكن في الوقت نفسه بطريقة جماعية لا تعيق عمل رفاقه. احترام الآخر مهمٌ للغاية في هذه الرياضة، خصوصًا إذا قرّر الطفل المنافسة. وهناك أيضًا الثقة، فهي نقطة مهمة للخيّال الصغير وهي الثقة بحصانه.



التعاطف والتكافل سيعمل الطفل، الخيّال الصغير مع حصانه بتعاطف وتكافل، فمن المهم أن يفهم الطفل حصانه، ويعرف ما إذا ما كان يواجه مشكلة تعب أو عدم راحة. فركوب الخيل رياضة بدنية في نقاط عدة. إنها رياضة تتطلب الكثير من الدقة في كل من الإيماءات والكلام. سترافق الكلمة في معظم الوقت إيماءات الطفل. إنه عمل فريق، «الحصان والطفل معًا». كلاهما سيكون قادرًا على الإعجاب بالتعلم والجهد.



رياضة تقوّي العضلات على الخيّال الصغير أن يمتطي صهوة حصانه وأن يجلس بوضعية مستقيمة ثابتة، وهذا من شأنه تقوية عضلات الجسم وعظامه. كما أنها رياضة ستطوّر توازن جسم الطفل.



يتمكن الطفل من تنمية المهارات الشخصية بعد الانتهاء من تدريبات ركوب الخيل سيحصل الطفل على دبلوم، يشير إلى أن لديه مهارة ركوب الخيل تقنية الغالوب.





