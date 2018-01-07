سلامة: لا يحق لأي لأحد تسمية ناديه بالأهرام أو بيراميدز

أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام أنه لا يحق لأي ناد الاستيلاء على اسم الأهرام وإطلاقه علي أي منشأه رياضية.





قال سلامة خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب الشريف"علي قناةltc: اتخذنا كافة الإجرءات القانونية ضد النادى المزمع تغيير اسمه لحفظ حقوق مؤسسة الأهرام العريقة.. المؤسسة لديها فريق كروى بنفس الاسم يلعب في أندية الشركات ولا يحق لأحد اقتباس الاسم، أو إطلاق اسم بيراميدز أيضا لأن هذا الاسم يعنى الأهرام وبالتالي كلا الاسمين لايمكن استخدامها فى جميع الأحوال".







