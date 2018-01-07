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أسماء مصطفى: حكم الحديد والنار كان مصيرنا لو لم تنجح ثورة 30 يونيه

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:40 ص
أسماء مصطفى: حكم الحديد والنار كان مصيرنا لو لم تنجح ثورة 30 يونيه
أسماء مصطفى
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هدى عبدالرازق
 
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن عنف جماعة الإخوان، بدأ قبل ثورة 30 يونيو، واستمر بعدها، لافتة إلى أن جماعة الإخوان استمرت عام واحد فقط، وكانت عبارة عن سنة من العنف.

وأشارت خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه لو لم تنجح ثورة 30 يونيو، مصر كانت ستحكم بالحديد والنار، مضيفة أن التكفير والقتل كان مصير كل من يختلف مع الإخوان.
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