أولى لقطات حفل أحلام الغنائي بمهرجان موازين (فيديو)
الأحد 01/يوليه/2018 - 02:21 ص
الفجر الفني
عرضت صفحة مهرجان موازين الغنائي الدولي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل أولى لقطات من حفل المطربة الإماراتية أحلام الذي أحيته في المغرب خلال مشاركتها في مهرجان موازين الغنائي الدولي.
كانت أحلام، شاركت منذ قليل صورة لجمهور حفلها معلقة عليه بكلمتين فقط، وهما: "الله عليكم".
ولاقت الصورة إعجاب باقي جمورها عبر "إنستجرام" وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
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