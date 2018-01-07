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شباب الصحفيين تشيد بموقف عبدالرحيم علي الإنساني تجاه أسرة الزميل علاء عوض

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:52 ص
شباب الصحفيين تشيد بموقف عبدالرحيم علي الإنساني تجاه أسرة الزميل علاء عوض
أسرة الزميل الراحل علاء عوض
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نعيم يوسف
 
أشادت جبهة شباب الصحفيين، بموقف النائب عبدالرحيم علي، ومؤسسة البوابة نيوز، تجاه أسرة الزميل الراحل علاء عوض، الذي وافته المنية عقب أزمة قلبية مفاجئة الشهر الماضي.

وقامت داليا عبد الرحيم نائب رئيس تحرير البوابة نيوز، بتسليم زوجة الزميل الراحل عقد تعيينها في المؤسسة.

من جانبه، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية، إن تسلم عقد العمل لزوجة الراحل في جو ساده المودة والاحترام نيابة عن الدكتور عبدالرحيم على المتواجد حاليا في فرنسا يعكس تقديرهم الكبير للصحفيين.

وأعرب عن شكر جموع الصحفيين للنائب البرلماني، والزميل حماد الرمحي الذي ساند أسرة الراحل وفجر الأزمة التي تعاني منها زوجة فقيد الصحافة.
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