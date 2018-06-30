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أحلام الإماراتية تتباهي بجمهورها في المغرب (فيديو)

الأحد 01/يوليه/2018 - 01:31 ص
أحلام الإماراتية تتباهي بجمهورها في المغرب (فيديو)
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شاركت المطربة أحلام، منذ قليل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو من حفلها الغنائي الذي أحيته في المغرب خلال مشاركتها في مهرجان موازين الغنائي الدولي. 

واكتفت أحلام، بالتعليق على الصورة بكلمتين فقط، وهما: "الله عليكم"، فيا لاقت الصورة إعجاب باقي جمورها عبر "إنستجرام" وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع. 




الله عليكم 🇲🇦🇲🇦♥️♥️

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on

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