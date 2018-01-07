بنظارات سوداء.. شذى حسون تشارك معجبيها صورتها في أحدث إطلالاتها (صورة)
الأحد 01/يوليه/2018 - 01:15 ص
الفجر الفني
نشرت المطربة العراقية شذى حسون، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة حديثة لها بإطلالة مميزة وأنيقة.
وظهرت حسون، بنظارات سوداء ضخمة، فيما عبر جمهورها عن مدى إعجابهم الشديد بالصورة التي نشرتها مطربتهم المفضلة، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
Grrrr 🐯 #SH
A post shared by Shatha Hassoun شذى حسون (@shathahassoun) on Jun 30, 2018 at 7:56am PDT
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