بنظارات سوداء.. شذى حسون تشارك معجبيها صورتها في أحدث إطلالاتها (صورة)

وظهرت حسون، بنظارات سوداء ضخمة، فيما عبر جمهورها عن مدى إعجابهم الشديد بالصورة التي نشرتها مطربتهم المفضلة، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.



















Grrrr 🐯 #SH

نشرت المطربة العراقية شذى حسون، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة حديثة لها بإطلالة مميزة وأنيقة.