أول ظهور لـ ابنة عمرو دياب بعد صورتها الفاضحة مع شاب يهودي (فيديو)
الأحد 01/يوليه/2018 - 12:41 ص
الفجر الفني
شاركت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت عاشور، بصحبة ابنتها كنزي، فيما يعد الظهور الأول للأخيرة بعد الصورة التي قامت بنشرها الأخيرة مع أحد أصدقائها بملابس مكشوفة.
وجاء محتوى الفيديو طريفًا حيث استخدمت عاشور إحدى التطبيقات الفكاهية، معلقة على الفيديو "حبيبتي كنزي".
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