أول ظهور لـ ابنة عمرو دياب بعد صورتها الفاضحة مع شاب يهودي (فيديو)

شاركت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت عاشور، بصحبة ابنتها كنزي، فيما يعد الظهور الأول للأخيرة بعد الصورة التي قامت بنشرها الأخيرة مع أحد أصدقائها بملابس مكشوفة.



