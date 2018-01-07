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نادي الأهرام يثير التكهنات بشأن التعاقد مع حارس منتخب مصر (فيديو)

الأحد 01/يوليه/2018 - 12:21 ص
نادي الأهرام يثير التكهنات بشأن التعاقد مع حارس منتخب مصر (فيديو)
حراس المنتخب
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محمد الصو
 

 

أعلن نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، عن أولى مبارياتهم التحضيرية أمام زيمبرو شيسيناو الملدوفي يوم 11 المقبل، في إطار استعدادته لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

 

وأثار فيديو المباراة التحضيرية التكهنات بشأن مستقبل محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، بعد ظهوره بقميص الفريق استعدادًا للمواجهة الودية.

 

وكان حارس الدراويش، أعلن في وقت سابق اقترابه من اللعب ضمن صفوف الوحدة الإماراتي، على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

 

وجاء ظهور عواد، بقميص بيراميدز ليؤكد توقيعه للفريق المملوك لشركة صلة السعودية، للعب ضمن صفوفه المواسم المقبلة.

 

وكان بيراميدز سبورت، أعلن عن تشكيل جهازه الإداري والفني والتعاقد مع صفقات قوية، من أجل المنافسة على الدوري الممتاز، والمشاركة في البطولات الإفريقية.


نادي الأهرام يثير التكهنات بشأن التعاقد مع حارس منتخب مصر (فيديو)
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