المصريين الأحرار: الجيش ساند الشعب في ٣٠ يونيو ردًا لجميل مساندته له في ٥٢ (فيديو)





قال الدكتور مجدي البطران أمين عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة الجيزة، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن ثورة ٣٠ يونيو هي ثورة من الشعب وساندته القوات المسلحة، وشعر الشعب بفارق الحياة قبلها وبعدها، منحيث النمو الاقتصادي والأمن والأمان وتنوع الحياة السياسية وغير ذلك.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش احتفال التحالف السياسي المصري، اليوم، بالذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو، أن الجيش بمساندته للشعب في ثورته، كان ردًا للجميل، عندما ساند الشعب جيشه في ثورو ١٩٥٢.





وتابع: ٣٠ يونيو كانت بمثابة ميلاد جديد لمصر، وقلنا وقتها لا عودة للوراء، ولا عودة لما قبل ٢٥ يناير.





واستطرد "البطران" بأن مصر في عهد الرئيس السيسي استطاعت أن تتخطى المرحلة الصعبة في تاريخها، خاصة وأن خطوات الإصلاح الاقتصادي كان لابد منها، مؤكدًا أن الرئيس كان صريحًا مع الشعب المصري في بادئ الأمر، ووضعه أمام حقيقة الأمر، لتحمل ذلك سويًا.





وطالب "البطران" من الشعب المصري، بمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطواته، بالجهد والعمل والإنتاج، وطالب المسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات التي تُخفف عن الشعب المصري تلك الخطوات الاقتصادية الصعبة.