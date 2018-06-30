إليكِ ألوان أحمر "الشفاه" المناسب للبشرة السمراء

من المعروف أن لكل لون بشرة ألوان مكياج ملائمة، لا سيما في ما يتعلق بـأحمر الشفاه، فما يناسب البشرة البيضاء قد لا يليق بـالبشرة السمراء وهكذا... فإذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، لا بد أن تتعرفي الى أكثر ألوان أحمر الشفاه التي تلائمك وتزيد من جمال مكياجك.





انطلاقاً من ذلك، سنقدم إليك في ما يلي، أجمل ألوان أحمر الشفاه للمرأة ذات البشرة السمراء.





أحمر الشفاه باللون العنابي

إذا كانت بشرتك سمراء، فلا تترددي إطلاقاً في استخدام أحمر الشفاه باللون العنابي ، كونه من أكثر الألوان جمالاً وأناقة لك، فهو يبرز شفتيك ويعزز من جاذبيتها، ويليق كثيراً بلون بشرتك. إضافة الى ذلك، يلائم هذا اللون مناسباتك كافة وإطلالاتك اليومية، فضلاً عن أنه من الألوان الرائجة في كل الفصول من دون استثناء.





أحمر الشفاه الأحمر

لا شك أن الأحمر هو سيد الألوان، لا سيما في ما يخص أحمر الشفاه، فهو لون جذاب وأنيق ولا تبطل موضته على الإطلاق. والأهم أنه يناسب كثيراً البشرة السمراء ويمنحها الجاذبية والحيوية. ناهيك عن أنه يناسب الفئات العمرية كافة. لذلك، لا تستغني عن أحمر الشفاه الأحمر بدرجاته كافة، واحتفظي به في حقيبتك أينما ذهبت، حيث سيضيء بشرتك السمراء ويعزز من جمال مكياجك.





أحمر الشفاه البرتقالي

إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء وتتمتعين الجرأة الكافية، اعتمدي أحمر الشفاه البرتقالي في مكياجك، فهو لون ملائم جداً للبشرة السمراء، وسيضفي على إطلالتك تميزاً لا مثيل له. إضافة الى أنه ملائم للإطلالة النهارية والمسائية على حد سواء. بالتالي، استخدميه من دون تردد وتمتعي بإطلالة لافتة للنظر.





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