شركة برتغالية تطور هاتفا ذكيا مصنوعا من مادة الفلين

طورت شركة Ikimobile البرتغالية هاتفا ذكيا يعمل بنظام التشغيل أندرويد يحمل اسم Ikimobile phone، والذى يتميز بتصميم هيكله الخارجى من مادة "الفلين" وهى مادة طبيعية ومتجددة موطنها الأصلى فى شبه الجزيرة الإيبيرية.





ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن هاتف Ikimobile يعد واحد من أوائل الهواتف الذكية التى تستخدم مواد أخرى غير البلاستيك والمعدن والزجاج، كما أنه يمثل دعماً لقطاع التكنولوجيا فى البرتغال، والذى حقق خطوات كبيرة فى تطوير البرمجيات.





ومن المقرر أن يتم إطلاق نسخة هاتفية صنعت فى البرتغال هذا العام، حيث تقوم الشركة بمحاولة لنقل معظم إنتاجها من الصين إلى البرتغال، فيما قال الرئيس التنفيذى للشركة "تيتو كاردوسو": "نحن نرغب فى وضع البرتغال على طريق المستقبل والتقنيات من خلال التأكيد على هذا المنتج البرتغالى".





وقال: "نعتقد أن المنتج يقدم شيئا مختلفا، وهو شىء يمكن للناس أن يشعروا بالرضا عند استخدامه، خاصة أنه يتم حصاد الفلين فقط كل تسع سنوات دون الإضرار بأشجار البلوط وتتم إعادة تدويرها بالكامل، حيث تعد البرتغال واحدة من أكبر منتجى الفلين فى العالم، كما يمثل الهاتف أحدث الجهود لتنويع استخدامه.



