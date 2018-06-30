دعوى قضائية جديدة تتهم "فولكس فاجن" بالتمييز ضد كبار السن

وجهت اتهامات إلى شركة فولكس فاجن الألمانية المتعثرة لصناعة السيارات بالتمييز ضد العمال كبار السن، وذلك في دعوى قضائية رفعت في ولاية تينيسي الامريكية.





وجاء في الدعوى الجماعية المقدمة نيابة عن جوناثان مانلوف (60 عاما) أن المشرف السابق في مصنع تشاتانوجا التابع للشركة قد تم خفض درجته الوظيفية في عام 2017 بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن خطط لجعل مستويات الإدارة فيها أصغر سنا.





وقال كيفين شارب محامي مانلوف في بيان "يبدو أن انتهاك قوانين البيئة الأمريكية كان غير كاف.. تحاول الشركة الآن تطهير وظائفها الإدارية من العمال كبار السن من خلال تنفيذ سياسات تمييز غير قانونية بناء على العمر".





ونوه محامي مانلوف إلى بيان صحفي صادر عن فولكس فاجن في يونيو 2017، تردد أن شركة صناعة السيارات قالت فيه "نحن نتوقع أن تصبح مستويات إدارتنا أصغر سنا وأكثر رشاقة.. هذا سيجعل فولكس فاجن أسرع وأكثر فعالية في نفس الوقت الذي توفر فيه دافعًا جديدًا للمديرين الأصغر سنا".





وتزعم الدعوى، التي رفعت في المحكمة الجزئية بشرق ولاية تينيسي، أن شركة صناعة السيارات تنفذ "سياسة على نطاق الشركة للتمييز على أساس السن ضد الموظفين الذين يبلغون 50 عامًا فأكثر".





ولم يتسن الوصول إلى فولكس فاجن على الفور للتعليق على هذه الدعوى.



