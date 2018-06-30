توفيق عكاشة: "بحترم اليهود عشان بيشتغلوا.. وإحنا نايمين بنشخر"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، إلى أنه يحترم اليهود لوضعهم خطط مكنتهم من السيطرة على عرش الاقتصاد، معقبًا: "ناس بتشتغل وتخطط.. إحنا بنعمل ونشتغل إيه، بنقعد بس نتكلم في الأتوبيسات".



وأضاف أن ما بين ضرب الشرطة والاقتصاد تم تدمير القطاع السياحي لتخسر مصر 14 مليار دولار سنويًا، متابعًا: "وإحنا نايمين بنشخر".



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن عدد اليهود في أمريكا يبلغ 4 مليون باختلاف توجهاتهم، موضحًا أن يهود أمريكا يتحكمون في القرار السياسي بسيطرتهم على الاقتصاد.