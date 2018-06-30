عضو "دفاع البرلمان": "مرسي" لم يحكم مصر.. ومكتب الإرشاد كان الحاكم الفعلي
السبت 30/يونيو/2018 - 09:23 م
رقية جمال
أكد النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المعزول محمد مرسي، لم يكن يحكم مصر، وإنما كان مكتب الإرشاد هو الحاكم الفعلي.
وأوضح "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" على فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أن "مرسي" كان يتلقى تعليماته من أحمد عبد العاطي، والذي كان يتلقى تعليماته من خالد سعد سكرتير خيرت الشاطر.
وتابع، أن الطبيعة المصرية ساهمت في كشف حقيقة هذه الجماعة بسرعة.
ونوه، إلى أنه تم دعوة حزب الحرية والعدالة يوم 3يوليو لحضور إلقاء البيان، لإرسال رسالة باننا لانقصى أحد، لكننا لم نتلقى رد منه.
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