توفيق عكاشة: "مرسي جاسوس.. وسلم مصر"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، إلى أنه ينتوي أن يقيم احتفال أسود بذكرى 25 يناير، مضيفًا: "جهل المصريين هو اللي مسك الإخوان الحكم".



وأضاف أن انهيار السياحة سبب في تراجع الإيرادات، ومن ثم ضعف الوضع الاقتصادي.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن محمد مرسي كان جاسوسًا، وأرسل وثائق عن مصر وجيشها للخارج، معقبًا: "مرسي سلم مصر، وده نتيجة هوجة 25 يناير"، كاشفًا أن هناك خزنة خاصة بالرئيس المصري يكون بها كل الوثائق السرية التي تتعلق بمصر.