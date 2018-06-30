ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الشهاوي": كنت ضمن قوائم الاغتيال الخاصة بالإخوان بسبب مواقفي ضدهم

السبت 30/يونيو/2018 - 07:45 م
الشهاوي: كنت ضمن قوائم الاغتيال الخاصة بالإخوان بسبب مواقفي ضدهم
تامر الشهاوي
طباعة
داليا الحسين
 
قال اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، إن الرئاسة فى عهد الإخوان طالبت بالاجتماع مع أجهزة الأمن المصرية بحضور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب محمد مرسي وهو في ذلك الوقت كان يمثل جهاز المخابرات، مضيفًا: "اعترضت بعنف على وجود بعض الأشخاص في الاجتماع.. وكان أول احتكاك عنيف بيني وبين الرئاسة في عهد المعزول محمد مرسي".

وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه كان ضمن قوائم الاغتيال الخاصة بجماعة الإخوان، نتيجة لمواقفه ضد الجماعة.

وحول محاولات التشكيك في نتيجة فوز المعزول محمد مرسي بحكم مصر قال: كنت رئيس غرفة انتخابات الرئاسة في ذلك الوقت ومن خلال متابعة صناديق الاقتراع محمد مرسي بالفعل فاز برئاسة مصر".
المزيد عن: مرسي الشهاوي التوك شو الإخوان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
4
x
16:00
3
الأرجنتين
أوروجواي
1
x
20:00
0
البرتغال
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 8:20:47 PM