"الشهاوي": كنت ضمن قوائم الاغتيال الخاصة بالإخوان بسبب مواقفي ضدهم

قال اللواء تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، إن الرئاسة فى عهد الإخوان طالبت بالاجتماع مع أجهزة الأمن المصرية بحضور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب محمد مرسي وهو في ذلك الوقت كان يمثل جهاز المخابرات، مضيفًا: "اعترضت بعنف على وجود بعض الأشخاص في الاجتماع.. وكان أول احتكاك عنيف بيني وبين الرئاسة في عهد المعزول محمد مرسي".





وأضاف "الشهاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه كان ضمن قوائم الاغتيال الخاصة بجماعة الإخوان، نتيجة لمواقفه ضد الجماعة.



