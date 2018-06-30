العاملون باستاد الفيوم الرياضى يحتفلون بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو (صور)

احتفل العاملون باستاد الفيوم الرياضي بمحافظة الفيوم بذكرى ثورة 30 يونيو 2013، حيث خرج العشرات من شباب الفرق الرياضية يحملون أعلام مصر وصور الرئيس احتفالا بهذه الذكرى الخالدة يتقدمهم خالد صلاح عبد الباسط مدير عام استاد الفيوم الرياضى.وصرح محمد فؤاد مدرب عام الدراجات بمحافظة الفيوم أن ذكرى 30 يونيو 2013 سيخلدها التاريخ دائما، حيث أنقذتنا هذه الثورة من حكم الإخوان الإرهابيينوأضاف خالد صلاح: حيث خرجت القوى السياسية والثورية وجماهير الفيوم فى هذا اليوم يملأون الميادين والشوارع بجميع مراكز وقرى ومدن محافظة الفيوم؛ للإطاحة بحكم مرسى الإخوان.وقد شهدت المحافظة وقتها أعمال عنف من قبل جماعة الأخوان الإرهابية ضد الأفراد والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، واستشهد وأصيب العديد من الشباب.