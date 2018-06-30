رحل صانع تتر ليالي الحلمية.. 10 معلومات عن الموسيقار ميشيل المصرى





رحل منذ قليل الموسيقار الكبير ميشيل المصري، وأعلن الخبر عبر صفحته الشخصية الفنان محمد الحلو.





وكتب الفنان محمد الحلو عبر صفحته: "توفى اللي رحمه الله ملحن ليالي الحلميةالعبقري ميشيل المصري".





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن الموسيقار الكبير ميشيل المصري.





1- ولد الموسيقار ميشيل المصري سنة 1933 بالقاهرة.





2- كان والده تاجرا يهوى الاستماع إلى الموسيقى والغناء ومع ذلك عارض بشدة دخول ابنه عالم الفن.





3- كان ميشيل محبا للرسم والموسيقى لدرجة أن مواهبه لقيت تشجيعا كبيرا من أساتذته.





4- بنهاية دراسته الثانوية سنة 1948 التحق سرا بمعهد ليوناردو دافنشى للفنون الجميلة بالقاهرة ثم بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية سنة 1949.

5- عزف مع ام كلثوم في حفلاتها الأخيرة في أغنيات (اغدا القاك، من اجل عينيك، يا مسهرني، ليلة حب)، وظل عازفا مميزا مع الفرقة الماسية.





6- عزف مع فرقة الرحابنة بمصاحبة (فيروز) فكان عازف الفرقة الأول.





7- كمان وزع ثلاثية (محمد عبد الوهاب) .. (بعمرى كله حبيتك، وأنده عليك، وفي يوم وليلة) التى تغنت بهم (ورده) و(قارئة الفنجان) القصيدة الرائعة اللى وضع (ميشيل) موسيقى المقدمة لها، من كلمات نزار قباني وألحان محمد الموجى.





8- اتجه ميشيل المصرى إلى التوزيع الموسيقى لأعمال كبار الملحنين المصريين والعرب ، وبعد ذلك اتجه إلى التأليف الموسيقى في العديد من المجالات فكتب الموسيقى لخمسة عشر فيلما روائيا مصريا كما كتب الموسيقى لسبعة وعشرين مسلسلا تليفزيونيا.





9- امتاز أسلوب ميشيل المصرى الموسيقى بجمله البسيطة فيما يعرف في عالم الفن بالسهل الممتنع.





10- صاحب أكثر من مائة عمل فني بين موسيقي تصويرية وتترات مسلسلات وأغاني وأفلام وأبريتات غنائية ومؤلفات موسيقية، من أشهر(ليالى الحلمية، عائلة الحاج متولي).