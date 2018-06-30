هييرو: الخطأ غير مقبول أمام روسيا.. والمستطيل الأخضر هو الفيصل

أكد فرناندو هييرو المدير الفني للمنتخب الإسباني، أنه يؤمن بقدرة الماتادور، وأن لديه خطة واضحة، وتمت دراسة المنتخب الروسي، والهدف الوحيد لمنتخب بلاده أن يكون جيدًا وإيجابيًا.





ويخوض المنتخب الإسباني مباراة قوية ضد نظيره الروسي، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي بمونديال روسيا 2018، يوم الأحد 1 من يوليو، في الساعة الرابعة عصرًا.





وقال هييرو خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده: "‏الخطأ غير مقبول أمام فريق يلعب على أرضه ولقد حددنا نقاط ضعفهم ونحن جاهزون تماماً ".



