نصائح لعلاج الخوف عند الأطفال

إذا كان طفلكِ ينتابه الشعور بالخوف، وتستاءلين من هذا المرض الذي يهدد حياته وحياتك، لا تتري لحظة واحدة في اتباع النصائح التالية، لكي تبعدين عنه هذا المرض ولكي يصبح شخص جرئ يعتمد على نفسه في المستقبل لا يخاف ولا يهاب الآخرين، ومن النصائح ما يلي:-





- مشاهدة النموذج، من الممكن استخدام الأفلام للتقليل من مخاوف الطفل وتعويده على مشاهدة مواقف أكثر إخافةً.





- التدريب، فالتدريب يُمكن أن يٌشعر الأطفال بالراحة عندما يعيدون مشاهدة مواقف كانت تخيفهم.





- مكافأة الشجاعة، وذلك بمدح كل خطوة شجاعة يُقدم عليها الطفل، وتقديم الجوائز له، كما يجب على الأم أن تتقبل خوف طفلها وعدم الاستسلام له.





- التدرج مع الطفل في التغلب على المثيرات المخيفة بالنسبة إليه، فلا يجب إقحام الطفل فجأة في المثير أو الموقف المخيف فلا يمكن التغلب على الخوف بالإجبار أو الإكراه، فاتباع أسلوب "الصدمة" يؤدي إلى ظهور نتائج عكسية ويزيد من خوف الطفل.



