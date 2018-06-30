"سيناتورأمريكي": نقف إلى جانب الحرية الإيرانية ضد نظام "الملالي"

حذر روبرت تيروسلي السيناتور أمريكي الديمقراطي، نظام الملالي الإيراني، اليوم السبت، في المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية، قائلًا "أنتم في حلبة صراع التاريخ، نحن نقف إلى جانب الحرية ضد قمعكم وفسادكم، نحن سنكون المنتصرين".



وأضاف "تيروسلي": "نحن هنا رغم اختلافنا السياسي كديمقراطيين وجمهوريين، لكننا ندعم ترامب في سبيل إسقاط نظام الملالي"



كما ذكر جون فرنسوا عمدة المنطقة الأولى في باريس وممثل الوفد الفرنسي، أثناء المؤتمر، أن فرنسا بلد حقوق الإنسان لذلك يتم دعم المقاومة الإيرانية، وذلك لبناء ديمقراطية حقيقية في إيران، مضيفًا أن الحكومة الفرنسية تناصر الحرية في إيران والرئيسة مريم رجوي وبرامجها والتزامها بجعل إيران حرة.



بينما أضاف رياض ياسين السفير اليمني في باريس ووزير الخارجية اليمني السابق، أن غدا لناظره قريب ضد مليشيات الملالي وعلى رأسها مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، والتي لجأت إلى العنف والتخريب في بلاده.



وأكد أن الانتفاضة في إيران تتزامن مع تحرير الحديدة، سائلًا دعوات الحاضرين لتحقيق الانتصارات على مليشيات إيران وداعميها.

