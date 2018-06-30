تعرفي علي أسباب الإصابة بألم أسفل الثدي الأيمن

تتشابه الظروف الكامنة المحتملة المرتبطة بالألم تحت الثدي الأيمن مع الألم تحت الثدي الأيسر، مع بعض الاستثناءات، على سبيل المثال الجانب الأيمن ليس مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالنوبات القلبية، هذا لأن القلب أكثر قليلًا على الجانب الأيسر من الصدر، ولكن بعض الأسباب الشائعة المرتبطة بالألم تحت أو بالقرب من الثدي الصحيح تشمل:



متلازمة ذات الجنب

– ذات الجنب هي التهاب بطانة الصدر خارج الرئتين، فإذا تأثرت الرئة اليمنى، فسوف تشعر بالألم على الجانب الأيمن من الثدي، وتشمل الأعراض الأخرى لهذه المتلازمة ألم الصدر العام، والألم يكون أسوأ عند التنفس العميق، لذا يعتاد المريض على التنفس بسطحية لتجنب تفاقم الألم.



– يعتمد العلاج عدة إرشادات عامة للعلاج يمكنك اتباعها، وتشمل الحصول على ما يكفي من الراحة والامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية المجهدة، ويمكن أن يساعد ibuprofen Advil في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب.



إصابة ضلع

– يمكن أن تسبب إصابة الضلع ألم تحت الثدي الايمن، وتشمل الأعراض الأخرى وجود واحد أو أكثر من البقع والألم الشديد عند التنفس العميق أو التواء جسمك.



– لعلاج الإصابة في الأضلاع، من المرجح أن يخبرك طبيبك بأنك ستمضي بسهولة في النشاط البدني لفترة من الوقت، وعليك تجنب وضع ضغط على صدرك حتى يشفي الضلع، وعادة ما تلتئم الكسور والرضوض في غضون ستة أسابيع، وقد يوصي طبيبك أيضا بالأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية OTC (المسكنات).



فتق الحجاب الحاجز

– يحدث فتق الحجاب الحاجز عندما يحدث فتق من المعدة ويدفع من خلال الحجاب الحاجز إلى تجويف الصدر، وهذا يتسبب في تسرب حمض المعدة إلى الحلق، مما يؤدي إلى حرقة وعلامات من الغازات الزائدة مثل التجشؤ.



– لعلاج فتق الحجاب الحاجز، قد يصف لك طبيبك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو أدوية الحموضة لتقليل حمض المعدة، مثل سيميتيدين (تاجميت)، فاموتيدين (بيبسيد)، وفي بعض الحالات، قد يصف لك الطبيب مخفضًا قويًا لأحماض المعدة، مثل الرابيبرازول (Aciphex) أو بانتوبرازول (Protonix)، وفي الحالات الخطيرة، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية.



متلازمة القولون العصبي

– متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة مزمنة تؤثر على الأمعاء الغليظة، وتسبب ألم البطن والانتفاخ وأعراض أخرى في الجهاز الهضمي، ويحدث الألم عادة على الجزء الأسفل من البطن، ولكن يمكن أن يحدث في أجزاء أخرى من البطن وينتقل إلى مناطق متاخمة، وإذا كنت تظن أن ألم الثدي الأيمن بسبب مرض IBS، قم بتحديد موعد لزيارة طبيبك.



– علاج IBS يشمل التغييرات الغذائية وتغييرات نمط الحياة، وقد يوصي طبيبك أيضًا بأي من الأدوية التي تناسب حالتك الخاصة بشكل أفضل، بما في ذلك مضادات الكولين، مثل ديسيكلومين (بنتيل) وغيره.

