كشف حساب بأهم انجازات وزارة النقل في الطرق والكباري خلال 4 أعوام

أعلنت وزارة النقل اليوم بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو عن أهم انجازاتها في مجال الطرق والكباري خلال الأربعة أعوام السابقة.





فيما يتعلق بالمشروع القومي للطرق فتم الانتهاء من 11 طريق بإجمالي أطوال 865 كم وإجمالي تكلفة 13,2 مليار جنيه وهم كالتالي:





تطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1,920 مليار جنيه .





إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه.





ازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه .





ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه .





ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه .





ازدواج القطاع الغربي من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه .





تطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1185 مليون جنيه .





إنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومتر وتكلفة 585 مليون جنيه .





إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه .





انشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه .





إنشاء القوس الشرقي من الطريق الدائري الإقليمي (بلبيس – بنها) بطول 33 كم وتكلفة 3.35 مليار جنيه.





أما مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية (الإنشاء والازدواج) فشملت إنشاء وازدواج طرق بإجمالي أطوال 650 كيلومتر وتكلفة 3,5 مليار جنيه ومن أهمها:





ازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه .





إنشاء الطريق المزدوج المحلة – كفر الشيخ بطول 32 كيلومتر وتكلفة 650 مليون جنيه .





إنشاء الطريق المزدوج طنطا – كفر الشيخ بطول 34 كيلومتر وتكلفة 500 مليون جنيه .





إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي (المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات) بطول 35 كيلومتر وتكلفة 195 مليون جنيه.





إنشاء وصلات لربط كباري النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل (وصلة الواسطي) بطول 65 كيلومتر وتكلفة 214 مليون جنيه .





ازدواج الطريق الزراعي بني سويف / المنيا في المسافة من بني سويف حتي سدس (مرحلة أولي) بطول 25 كيلومتر وتكلفة 146 مليون جنيه.





تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطع الأوتوستراد ( الداعم الداخلي ) بطول 30 كيلومتر وتكلفة 192 مليون جنيه .





ازدواج طريق مغاغة – العدوة بطول 24 كيلومتر وتكلفة 102 مليون جنيه .





كما شملت مشروعات تطوير شبكة الطرق القديمة (الصيانة ورفع الكفاءة) رفع كفاءة 1350 كيلومتر من الطرق بإجمالي تكلفة 2,5 مليار جنيه ومن أهمها:





رصف طريق الشط – ميت أبو الكوم – القنطرة شرق بطول 108 كم وتكلفة 150 مليون جنيه .





رصف طريق أسوان - أبو سمبل بطول 150 كم وتكلفة 227 مليون جنيه .





رصف الطريق الدائري حول مطروح بطول 26 كم وتكلفة 109 مليون جنيه .





رصف طريق نخل – التمد بطول 50 كم وتكلفة 112 مليون جنيه .





رفع كفاءة طريق أسيوط – الخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وتكلفة 83 مليون جنيه .





رصف طريق كوم أمبو – ادفو بطول 60 كم وتكلفة 91 مليون جنيه .





رفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي ( كمين الشيخ فضل – كمين الجزامى ) بطول 40 كم وتكلفة 95 مليون جنيه .





رفع كفاءة طريق طابا – نويبع بطول 60 كم وتكلفة 97 مليون جنيه.





وفيما يخص مشروعات إنشاء الكباري تم إنشاء 4 محاور على النيل و 20 كوبري علوي بالإضافة إلي كباري القطاع السابع بالطريق الصحراوي وكباري طريق السويس بتكلفة إجمالية 4,2 مليار جنيه :





محور جرجا علي النيل بتكلفة إجمالية 497,5 مليون جنيه .





محور طلخا على النيل بتكلفة إجمالية 461 مليون جنيه .





محور بنى مزار على النيل بتكلفة 340 مليون جنيه .





محور بنها علي النيل بتكلفة 595 مليون جنيه .





كوبرى فوكة العلوى بمحافظة مطروح بتكلفة 89 مليون جنيه .





كوبرى الكلابية العلوى بمحافظة الأقصر بتكلفة 87 مليون جنيه .





عدد 2 كوبرى أعلى طريق الكباش بمحافظة الأقصر بتكلفة 57 مليون جنيه .





توسيع كوبرى امتداد مطار الأقصر بتكلفة 45 مليون جنيه .





كوبرى المعنا العلوى بمحافظة قنا بتكلفة 96 مليون جنيه .





كوبري أبو حماد العلوي بمحافظة الشرقية بتكلفة 27 مليون جنيه .





كوبرى العباسة العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه .





كوبرى المحمودية المتحرك بمحافظة البحيرة بتكلفة 21 مليون جنيه .





كوبرى دهشور العلوى على طريق القاهرة / الفيوم بتكلفة 80 مليون جنيه .





كوبرى أجا العلوى على طريق بنها / المنصورة بتكلفة 91 مليون جنيه .





عدد 2 كوبرى على ترعة الجيزاوية ومصرف المحيط بتكلفة 132 مليون جنيه .





عدد 2 كوبرى على الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 118 مليون جنيه .





كوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد بتكلفة 80 مليون جنيه .





كوبري دمنهور العلوي بتكلفة 151 مليون جنيه .





كوبري التوفيقية العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه .





كوبري قوص بتكلفة 44 مليون جنيه .





كباري القطاع السابع بالطريق الصحراوي بتكلفة 610 مليار جنيه .





كباري طريق القاهرة – السويس بتكلفة 377 مليون جنيه .



