قائمة الزمالك المبدئية.. ضم شيكابالا وجبر.. 4 لاعبين في الانتظار واستبعاد "العجان"

أرسل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القائمة الأولية للفريق اليوم السبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في أخر أيام القيد بالنسبة للقائمة الأولية.





واستبعد الجهاز الفني اللاعب السوري مؤيد العجان بعد الاستقرار على رحيله، بالإضافة إلى نانا بوكو الذي تم فسخ تعاقده ومحمد مجدي ومحمد الشامي بعد انتقالهما للإسماعيلي وخالد قمر وأحمد داودا وسيسيه بعد انتقالهم للاتحاد السكندري وباسم مرسي بعد إعارته لنادي لاريسا اليوناني .





وضمت القائمة محمد إبراهيم و أحمد توفيق و أحمد رفعت و محمود عبد الرحيم جنش مما يؤكد عدم وجود نية حتى الآن لرحيل هؤلاء اللاعبين لعدم قيدهم على قائمة الانتظار ، كما تم قيد علي جبر وشيكابالا وكهربا ومصطفى فتحي في القائمة الأولية.





وتم وضع كل من إسلام جمال وأحمد كابوريا وحسام باولو وأشيمبونج في قائمة الانتظار الخاصة بالفريق لتسويقهم في الفترة الحالية.





و كان الجهاز الفني استقر بالاتفاق مع الإدارة على قيد اللاعبين القدامى بالقائمة الأولية، ومن المقرر أن يتم الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء في القائمة الثانية، كما سيتم قيد أيمن حفني في القائمة الثانية بسبب تجديد عقده.





وقام الجهاز الفني بقيد اللاعبين القدامى بالفريق في القائمة الأولية، خاصة وأنه يحق للنادي حذف أي لاعب يرحل منها مقابل سداد مبلغ 20 ألف جنيه لاتحاد الكرة.