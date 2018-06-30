الجيش الليبي يمشط مناطق في درنة

قال الناطق باسم المجلس البلدي في درنة عبد الكريم صبره، إن قوات الجيش تعكف حالياً على تمشيط منطقة "الجبيلة" في وسط البلاد.

وتضم مناطق وسط البلد "شارع وسع بالك، وشارع الفنار، وشارع حشيشة، وشارع الحبس، وشارع نادي دارنوس، والملاهي، وشارع الفتشات".

وأكد صبره في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن قوات الجيش تحاصر خلية من الجماعات المتطرفة المختبئة في وسط المدينة القديمة.

وأضاف أن الجيش طالب الأهالي بالرجوع لدرنة خاصة في المناطق التي جرى تمشيطها، مؤكداً أنه تم فتح الطريق الساحلي المؤدي الى بنغازي وطبرق.

وأشار صبره إلى أن الأهالي بدؤوا في العودة لمنازلهم وتنظيف الشوارع من أثار الحرب، كما أن فرق الهلال الأحمر قامت بفتح مدرستي الخلود والشهيد فتحي الطيره في منطقة باب طبرق لتوزيع الإغاثة على المواطنين.

وكان قائد الجيش خليفة حفت،ر أعلن تحرير مدينة درنة بالكامل من العناصر الإرهابية، أمس الجمعة.