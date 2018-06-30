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هاري كين هداف الإنجليز.. ورهان كولومبي على الرباعي قبل دور الـ 16 بالمونديال

السبت 30/يونيو/2018 - 11:30 ص
هاري كين هداف الإنجليز.. ورهان كولومبي على الرباعي قبل دور الـ 16 بالمونديال
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عمرو مصطفي
 

يواجه منتخب إنجلترا نظيره الكولومبي في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

وتأهل منتخب إنجلترا للدور الستة عشر من المونديال عن المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط خلف بلجيكا المتصدر برصيد 9 نقاط.

ويحتل النجم هاري كين صدارة هدافي منتخب إنجلترا بمونديال روسيا برصيد 5 أهداف من أصل 8 أهداف لمنتخب بلاده بالدور الأول، وبفارق هدف عن لوكاكو مهاجم بلجيكا ، وكريستيانو رونالدو هداف البرتغال بالبطولة.

من أبرز نجوم منتخب إنجلترا بالدور الأول ، جون ستونز وله هدافين ، وهاري ماجوير ، وخيسي لينجارد وله هدف أيضاً.

فيما تأهل منتخب كولومبيا عن المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط في المركز الأول.

ويتربع "ياري مينا" على قائمة هدافي منتخب كولومبيا في دور المجموعات بمونديال روسيا برصيد هدفين من أصل 5 أهداف، يليه خوان كوينترو ، وخوان كوادرادو ولكل منهما هدف.

ويراهن منتخب كولومبيا قبل موقعة دور الستة عشر أمام أسود إنجلترا على الرباعي الأبرز بالمنتخب ، خميس رودريجيز ، و"كوينترو" و" كوادرادو" والهداف "ياري مينا"
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