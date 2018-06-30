هاري كين هداف الإنجليز.. ورهان كولومبي على الرباعي قبل دور الـ 16 بالمونديال





يواجه منتخب إنجلترا نظيره الكولومبي في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.





وتأهل منتخب إنجلترا للدور الستة عشر من المونديال عن المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط خلف بلجيكا المتصدر برصيد 9 نقاط.





ويحتل النجم هاري كين صدارة هدافي منتخب إنجلترا بمونديال روسيا برصيد 5 أهداف من أصل 8 أهداف لمنتخب بلاده بالدور الأول، وبفارق هدف عن لوكاكو مهاجم بلجيكا ، وكريستيانو رونالدو هداف البرتغال بالبطولة.





من أبرز نجوم منتخب إنجلترا بالدور الأول ، جون ستونز وله هدافين ، وهاري ماجوير ، وخيسي لينجارد وله هدف أيضاً.





فيما تأهل منتخب كولومبيا عن المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط في المركز الأول.





ويتربع "ياري مينا" على قائمة هدافي منتخب كولومبيا في دور المجموعات بمونديال روسيا برصيد هدفين من أصل 5 أهداف، يليه خوان كوينترو ، وخوان كوادرادو ولكل منهما هدف.





ويراهن منتخب كولومبيا قبل موقعة دور الستة عشر أمام أسود إنجلترا على الرباعي الأبرز بالمنتخب ، خميس رودريجيز ، و"كوينترو" و" كوادرادو" والهداف "ياري مينا"