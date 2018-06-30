قبل مواجهة دور الـ16.. تعرف على أرقام منتخبي بلجيكا واليابان في دور المجموعات بالمونديال

يلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره الياباني في تمام الثامنة مساء الاثنين المقبل علي ملعب "روستوف آرينا"، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم (روسيا 2018).





منتخب بلجيكا تأهل لدور الـ16 بالمونديال بعدما حصد "العلامة الكاملة" وتصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بينما صعد منتخب اليابان لهذا الدور بفضل قواعد "اللعب النظيف" حيث تساوي مع نظيره السنغالي في عدد النقاط (4 نقاط) وعدد الأهداف، ولكنه كان أقل في عدد الإنذارات بالبطولة.





وسبق وتقابل المنتخبين البلجيكي والياباني في 5 مواجهات سابقة، فاز منتخب بلجيكا في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام المنتخبين الياباني والبلجيكي في مرحلة المجموعات بمونديال روسيا قبل لقاء الدور الثمن النهائي بينهما:-





1- بلجيكا:





- خاض منتخب بلجيكا 3 مباريات في دور المجموعات فاز بها جميعًا علي كل من، (بنما 3 -0)، تونس (5 – 2)، (إنجلترا 1 – 0 ).





- سجل لاعبو منتخب بلجيكا 9 أهداف في دور المجموعات ليصبح صاحب أقوي هجوم بالبطولة حتي الآن، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.





- لوكاكو نجم مانشيستر يونايتد الإنجليزي هو "هداف" منتخب بلجيكا في دور المجموعات، وسجل 4 أهداف يحتل بها أيضًا "وصافة" ترتيب هدافي المونديال.





- التسديدات (53) تسديدة.

- محاولات علي المرمي (22) محاولة.

- محاولات بعيدة عن المرمي (19) محاولة.

- حصل منتخب بلجيكا علي 5 بطاقات صفراء في دور المجموعات، ولم يحصل علي أي بطاقات حمراء.

- الأخطاء المرتكبة من لاعبي منتخب بلجيكا بلغت (43) خطأ خلال دور المجموعات.

- حصل علي ركلة جزاء وحيدة سجل منها إيدين هازارد هدفًا في شباك منتخب تونس.

- حصد منتخب بلجيكا 9 نقاط تصدر بها ترتيب المجموعة السابعة.

2- اليابان:

- لعب منتخب اليابان 3 مباريات في دور المجموعات فاز علي (كولومبيا 2-1)، وتعادل مع (السنغال 2-2)، وخسر امام بولندا (1-0).

- سجل منتخب اليابان 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف أيضًا.

- كيسوكي هوندا وشينجي كاجاوا وأوساكو وتاكاتشي إنوي وسجل كل منهما هدفًا.

- التسديدات (31) تسديدة.

- محاولات علي المرمي (12) محاولة.

- محاولات بعيدة عن المرمي (11) محاولة.

- حصل منتخب اليابان علي 4 بطاقات صفراء وكان ذلك سببًا في تأهله لدور الـ16 حيث كان ذلك أقل من عدد بطاقات منافسه منتخب السنغال والذي حصل علي 6 بطاقات.

- ارتكب لاعبو اليابان 28 خطأ خلال مباريات دور المجموعات، كما حصل علي ركلة جزاء سجلها بنجاح، ولم تحتسب ضده أي ركلات جزاء.

- حصد 4 نقاط خلال دور المجموعات من فوز وتعادل وهزيمة واحتل المركز الثاني بالمجموعة الثامنة.



