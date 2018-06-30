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رئيس حي الأسمرات: منعنا دخول "التوكتوك" لتسببه في العشوائية

السبت 30/يونيو/2018 - 11:13 ص
رئيس حي الأسمرات: منعنا دخول التوكتوك لتسببه في العشوائية
رئيس حي الأسمرات
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هدى عبدالرازق
 
قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إنه تم منع دخول التوكتوك إلى حي الأسمرات، معتبرا أن التوكتوك أول سبب يؤدي إلى ظهور العشوائيات.

وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أنه تم توفير 3 أتوبيسات لنقل المواطنين من وإلى حي الأسمرات، لافتًا إلى أنه يوجد مجمعين طبيين بالأسمرات، وقيمة التذكرة جنيهًا.

وأضاف أن حي الأسمرات به 3 مدارس، وبصدد إنشاء 3 مدارس أخرى، فضلا على وجود مكتب بريد نموذجي، ومكتب شهر عقاري بالأسمرات،
المزيد عن: عشوائية رئيس حي الأسمرات رئيس حي حي الأسمرات التوك توك
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