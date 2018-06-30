روسيا: العالم يشهد مرحلة "ما بعد الغرب"

أكدّ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم أنّ العالم يعيش بالفعل فترة ما بعد الغرب، مشيراً إلى ظهور مراكز جديدة للقوة.





وقال وزير الخارجية الروسى، فى مقابلة لشبكة "تشانيل 4" البريطانية، إنّ فرض تعريفات تجارية جديدة وعقوبات اقتصادية من قبل بعض الدول يرجع إلى محاولة منع تشكيل النظام العالمى الجديد، الذى وصفه بـ "مرحلة ما بعد للغرب".





وأضاف لافروف "حتى يومنا هذا نعيش بالفعل فى عالم ما بعد الغرب، والذى يواصل كونه حقيقة موضوعية، وإلى أن يصبح حقبة تاريخية كاملة.

وقال "بالتأكيد، بعد أن سيطرت أربعة أو خمسة قرون طويلة لما يسمى بـ"الغربية الجماعية"، فإنّه ليس من السهل التكيّف مع الواقع الجديد، وظهور مراكز جديدة للقوة الاقتصادية والسياسية والمالية"، فى إشارة إلى دول مثل، الصين والهند والبرازيل، وكذلك أشار بالمثل إلى أنّ البلدان الأفريقية ستلعب دوراً دولياً متزايداً فى حلها للصراعات القارية.